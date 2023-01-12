За добу російські армійці обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 23 цивільних об’єкти.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська вели вогонь по 10 населених пунктах – містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, Лиман, смт Велика Новосілка, селах Бересток, Іллінівка, Новобахмутівка, Парасковіївка.

Російські армійці обстрілювали мирне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300 “, реактивних систем залпового вогню “Град “, “Смерч “, артилерії, танків та мінометів.

Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 23 цивільних об’єкти – 15 житлових будинків, адмінбудівлі, приміщення поліцейської станції та ДСНС, господарські приміщення, гаражі.

З авіації та артилерії російські загарбники атакували Авдіївку, інформації про постраждалих не надходило. Внаслідок артилерійських обстрілів є загибла особа в селі Парасковіївка.

Крім цього, п’ять ракет “С-300” ворог спрямував на північ Донеччини. Три ракети поцілили в Лиман, пошкоджено 4 приватних оселі. Ще дві ракети влучили в Часів Яр, руйнувань зазнали 2 багатоквартирних будинки та інфраструктура. За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення немає.

Зі “Смерчів” російські війська били по селах Іллінівка та Бересток, з “Градів” – по селищу Велика Новосілка. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих не надходила.

Тим часом вдалося евакуювати ще 72 особи, з початку обов’язкової евакуації – понад 35 000 осіб, серед них 5 175 – діти, 2 015 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 297 осіб, ще 2 840 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.