За добу російські війська обстріляли 8 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 13 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Відтак, поліція Донеччини документує наслідки понад 30 російських атак – загибель цивільних та руйнування. Російські армійці поцілили в житло та критичну інфраструктуру. Найсильніше ворог обстрілював Авдіївку, зафіксовано 16 ударів.

Протягом доби російські армійці вели вогонь по 8 населених пунктах – містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, Соледар, селах Кам’янка, Веселе, Красногорівка.

Внаслідок ворожих атак є жертви та поранені серед мирного населення. Знищено та пошкоджено 13 цивільних об’єктів – житлові будинки, магазини, трансформатори. Крім того, внаслідок артилерійських обстрілів Бахмута загинули дві літні жінки, є поранений. Травмовано людину в Соледарі: росіяни поцілили в багатоквартирний будинок.

Також зазнало артударів місто Курахове, де пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків, два магазини, торговельний павільйон, критичну інфраструктуру. З артилерії й танків окупанти руйнували Авдіївку, інформації про постраждалих не надходило.

Тим часом вдалося евакуювати ще 60 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 34 315 осіб, серед них 5 091 – діти, 1 995 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 289 осіб, ще 2 813 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.