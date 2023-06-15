За добу російські загарбники обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські армійці застосували проти мирного населення ракети, РСЗВ “Град”, артилерію.

Під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, смт Желанне, Неліпівка, Нью-Йорк, Ясногірка, села Васюківка, Времівка, Леонідівка, Максимівка, Маркове, Новоукраїнка, Переїзне, Шахтарське.

Внаслідок ворожих обстрілів руйнувань зазнали 102 цивільних об’єкти – 89 приватних будинків, підприємства, агрофірму, церкву, приміщення поліції, автомобілі, газопровід і електромережі.

З артилерії російські окупанти накрили Переїзне Бахмутського району, поцілили в приватну оселю, вбили людину. Російський авіаудар по Ясногірці забрав життя двох цивільних чоловіків, двоє жінок поранені. Задокументовано пошкодження 21 житлового будинку та інфраструктури.

У Костянтинівці внаслідок російських атак один вбитий та двоє поранені. Також пошкоджено 64 будинки й комунікації.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів травмовано одну людину в Авдіївці та одну – у Васюківці.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 562 особи, ще 3 692 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.