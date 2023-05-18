За добу російські окупанти обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 38 цивільних об‘єктів.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Костянтинівка, Лиман, Часів Яр, Гірник, Красногорівка, смт Велика Новосілка, Курахівка, Неліпівка, Удачне, селах Варварівка, Времівка, Бердичі, Катеринівка, Уманське, Карлівка та Майське.

Російські армійці атакували мирне населення з авіації, дронів, РСЗВ “Град”, “Смерч” та артилерії.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 38 цивільних об‘єктів – 20 житлових будинків, підприємство, палац культури, гараж, господарчі споруди, залізничну інфраструктуру, транспорт, лінію електропередач, трансформаторну підстанцію, газопроводи.

Авдіївка зазнала 12 обстрілів. Ворог завдавав ударів по місту з авіації, “Градів”, артилерії. Пошкоджено палац культури, підприємство. Інформація щодо жертв не надходила.

З артилерії та “Смерчів” росіяни обстріляли Костянтинівку. Руйнувань зазнали приватні оселі та об’єкти критичної інфраструктури. Поранено цивільну особу.

Крім того, сьогодні після опівночі російські війська знов атакували місто. Били ракетами “С-300” та реактивною артилерією. Загинула одна особа. Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, магазин, будівля поліції.

Внаслідок артилерійських обстрілів травмовано трьох мирних мешканців у селі Катеринівка та одного в Уманському.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 521 особа, ще 3 543 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.