Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу внаслідок обстрілів російськими загарбниками Донецької області загинуло 5 осіб, ще 35 отримали поранення. Серед загиблих: 2 – у Краматорську, 1 – у Бахмуті, 1 – Кураховому та ще 1 – у Кодемі.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 728 людей загинули та 1880 отримали поранення. Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже наразі там неможливо встановити точну кількість постраждалих.

“За всі свої злочини на українській землі росіяни будуть відповідати”, – наголосив Павло Кириленко.

Окрім того, вночі російські загарбники завдали ударів по двох районах Дніпропетровської області – Нікопольському та Криворізькому. У ніч на 13 серпня окупанти випустили 30 реактивних снарядів по Нікополю з реактивних систем залпового вогню “Град”. Внаслідок обстрілів у місті понівечені 11 багатоповерхових й 13 приватних будинків та дитячий садок.