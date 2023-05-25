За добу російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблий та поранені серед мирного населення.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби ворог обстріляв 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, Північне, села Карлівка, Миколаївка, Новоселівка Перша, Сокіл, Ступочки.

Російські загарбники завдали ударів по житлових кварталах з авіації, ракетних систем, РСЗВ “Град”, “Ураган”, артилерії та танків.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 26 цивільних об‘єктів – 14 житлових будинків, церкву, складське приміщення, депо та локомотиви, ЛЕП, цивільні автомобілі, а також службове авто.

Авдіївку російські окупанти атакували 11 разів, бомбили ракетами, “Градами”, артилерією, танками. Відомо про пошкодження багатоквартирного будинку. Поранено цивільну особу.

У Нью-Йорку росіяни поцілили по автомобілю поліцейських, які евакуювали родину з дітьми. Постраждали 5 поліціянтів і 14-річна дівчинка.У селищі пошкоджено 6 приватних будинків.

З “Ураганів” і артилерії російські війська накрили Костянтинівку, поранили двох цивільних мешканців. Руйнувань зазнали 4 приватних осель.

Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий у Часовому Яру та поранений в селі Сокіл. Крім того, 23 травня внаслідок ворожих атак поранено цивільну особу в Диліївці.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 530 осіб, ще 3 590 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.