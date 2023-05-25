Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби ворог обстріляв 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, Північне, села Карлівка, Миколаївка, Новоселівка Перша, Сокіл, Ступочки.
Російські загарбники завдали ударів по житлових кварталах з авіації, ракетних систем, РСЗВ “Град”, “Ураган”, артилерії та танків.
Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 26 цивільних об‘єктів – 14 житлових будинків, церкву, складське приміщення, депо та локомотиви, ЛЕП, цивільні автомобілі, а також службове авто.
Авдіївку російські окупанти атакували 11 разів, бомбили ракетами, “Градами”, артилерією, танками. Відомо про пошкодження багатоквартирного будинку. Поранено цивільну особу.
У Нью-Йорку росіяни поцілили по автомобілю поліцейських, які евакуювали родину з дітьми. Постраждали 5 поліціянтів і 14-річна дівчинка.У селищі пошкоджено 6 приватних будинків.
З “Ураганів” і артилерії російські війська накрили Костянтинівку, поранили двох цивільних мешканців. Руйнувань зазнали 4 приватних осель.
Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий у Часовому Яру та поранений в селі Сокіл. Крім того, 23 травня внаслідок ворожих атак поранено цивільну особу в Диліївці.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 530 осіб, ще 3 590 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Вночі 25 травня російські окупаційні війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Низка БПЛА були випущені й на Київ, однак всі вони були збиті.
- 25 травня, під час нічної атаки БПЛА на Україну, 10 безпілотників окупанти запустили на Львівську область.
- У ніч на 25 травня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками. Загалом було випущено 36 БПЛА, з яких всі були збиті силами та засобами ППО.