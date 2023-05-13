За добу російські окупанти обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є поранені серед цивільного населення та співробітників поліції.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували міста Костянтинівка, Авдіївка, Краматорськ, Часів Яр, Курахове, Торецьк, Дружківка, смт Ясногірка, села Новоукраїнка, Пречистівка, Новокалинове, Карлівка та Привілля.

Російські загарбники обстрілювали мирних мешканців із ЗРК “С-300”, РСЗВ “Смерч” і “Град”, артилерії, танків.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 106 цивільних об’єктів – 75 житлових будинків, підприємства, магазини, АЗС, складське приміщення, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, газові труби, лінії електромереж.

Ракетами “С-300” російські окупанти обстріляли Краматорськ. Руйнувань зазнали 13 приватних осель, будівля підприємства, господарча споруда. Інформації щодо жертв не надходило.

Внаслідок ракетного удару по Дружківці пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, поранено двоє осіб.

З артилерії та “Смерчів” російські військові вдарили по Костянтинівці, травмували цивільну особу. Руйнувань зазнали понад 30 приватних будинків, два багатоквартирні, магазини, критична інфраструктура.

Крім того, “Градами” ворог атакував Торецьк. Снаряди влучили у багатоквартирні та приватні будинки, магазин, адмінбудівлю підприємства, господарчі споруди тощо. Попередньо – без постраждалих.

Під час артилерійського обстрілу на Бахмутському напрямку поранення отримали троє поліціянтів.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 502 особи, ще 3 504 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.