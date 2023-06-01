За добу російські армійці обстріляли 14 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські війська атакували міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Удачне, Курахівка, села Богоявленка, Іванопілля, Карлівка, Ласточкине, Привілля.

Російські армійці застосували проти мирного населення авіабомби ФАБ-250, авіаційні ракети, ОТРК “Іскандер”, РСЗВ “Град”, артилерію, міномети, танки.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 29 цивільних об’єктів – 23 житлових будинки, ферма, промислове підприємство, гараж і автомобілі.

Ракетою “Іскандер” російські окупанти вдарили по смт Удачне. Вбили людину, ще двох поранили, пошкодили адмінбудівлю підприємства.

Крім того, Часів Яр росіяни обстріляли з артилерії. Загинула цивільна особа. У Торецьку артилерійським ударом пошкоджено 6 приватних будинків і два авто, попередньо – без постраждалих.

На Слов’янськ російські окупанти скинули керовану авіабомбу ФАБ-250. Руйнувань зазнали 7 приватних осель, гараж і автомобіль. Інформації про жертв і поранених не надходило.

Внаслідок ворожих обстрілів травмовано цивільних мешканців у Костянтинівці, Ласточкиному та Привіллі.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 539 осіб, ще 3 620 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.