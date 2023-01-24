За добу російські армійці обстріляли 14 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 21 цивільний об’єкт.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Дружківка, Курахове, Часів Яр, селище міського типу Велика Новосілка, села Времівка, Іверське, Новопокровське, Парасковіївка, Орлівка, Богатир, Розлив.

Російські армійці обстрілювали Донеччину авіаційними ракетами, зенітно-ракетними комплексами “С-300”, а також “Градами”, “Ураганами”, артилерією, мінометами та танками.

Внаслідок ворожих атак зруйновано 21 цивільний об’єкт – 14 житлових будинків, школу, фермерське господарство, цеха заводу, лінію електропередач, газопровід, гараж.

Під час атаки три ракети “С-300” росіяни спрямували по Краматорському району. Два снаряди поцілили в Краматорськ, руйнувань зазнали приватний будинок та цеха заводу. Одна ракета влучила у школу в селі Іверське. В усіх випадках інформація щодо жертв не надходила.

Крім цього, з “Ураганів” росіяни завдали ударів по Дружківці, пошкоджено приватну оселю, люди не постраждали. Також “Градами” російські війська обстріляли Часів Яр. Руйнувань зазнали 9 багатоквартирних будинків та об’єкти критичної інфраструктури, є загиблі та поранені цивільні мешканці.

Авіаудар російські армійці нанесли по Великій Новосілці. Інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Внаслідок артилерійських обстрілів є загиблий у Новопокровському і травмовані у Кураховому та Парасковіївці.

Тим часом вдалося евакуювати 71 особу, з початку обов’язкової евакуації – понад 36 540 осіб, серед них 5 327 – діти, 2038 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 319 осіб, ще 2 879 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.