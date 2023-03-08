Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, попередня доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждало жодного цивільного: “Але ситуація залишається напруженою”, — йдеться в повідомленні Кириленка.
Зокрема, вночі на Донецькому напрямку окупанти завдали ракетного удару по Мемрику Новогродівської громаді, пошкодивши 3 будинки. Також зранку двічі під обстріл потрапила Авдіївка. Там снаряди влучили на територію трьох вулиць та на околиці Авдіївського коксохімічного заводу.
Водночас в Очеретинській громаді під вогнем опинилися Красногорівка та Кам’янка, в Курахівській — Курахове і Курахівка.
На Горлівському напрямку росіяни інтенсивно стріляли по Костянтинівці. Внаслідок п’яти обстрілів пошкоджено 18 будинків та школу.
“Гучно було на околицях Часовоярської й Торецької громад. У Соледарській громаді пошкоджено 5 будинків у Васюківці та 4 у Федорівці. На Лисичанському напрямку зафіксовано 10 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади”, — додав Кириленко.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що гіпотетичне захоплення Росією Бахмута забезпечить російським військам “відкриту дорогу” до інших міст Донеччини. Однак в Інституту вивчення війни вважають, що війська РФ бракуватиме спроможності продовжувати наступальні дії у разі захоплення Бахмута.
- Схоже, що росіяни забезпечили достатню позиційну перевагу, щоб здійснити поворотний рух проти певних частин Бахмута, але ще не змусили українські сили відступити та, швидше за все, не зможуть найближчим часом оточити місто.
- У ніч на 8 березня війська РФ запустили по території України два дрони-камікадзе іранського виробництва типу “Shahed”. Їх знищили сили протиповітряної оборони.