Попри те, що 7 березня вперше з 24 лютого на території Донецької області не постраждала жодна мирна особа, ситуація в регіоні, який щоденно потерпає від ворожих обстрілів, залишається напруженою. Так, росіяни зруйнували та пошкодили низку об'єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, попередня доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждало жодного цивільного: “Але ситуація залишається напруженою”, — йдеться в повідомленні Кириленка.

Зокрема, вночі на Донецькому напрямку окупанти завдали ракетного удару по Мемрику Новогродівської громаді, пошкодивши 3 будинки. Також зранку двічі під обстріл потрапила Авдіївка. Там снаряди влучили на територію трьох вулиць та на околиці Авдіївського коксохімічного заводу.

Водночас в Очеретинській громаді під вогнем опинилися Красногорівка та Кам’янка, в Курахівській — Курахове і Курахівка.

На Горлівському напрямку росіяни інтенсивно стріляли по Костянтинівці. Внаслідок п’яти обстрілів пошкоджено 18 будинків та школу.