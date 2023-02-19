Про це написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
За його словами, пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто. Інформація щодо постраждалих на даний час не надходила.
Як зауважив очільник ОВА, “Дружківка – місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ. Воювати проти цивільних – звична тактика окупантів”.
Нагадаємо, що 18 лютого російські армійці обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 34 цивільних об’єкти, також є поранені та загиблий серед мирних мешканців.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 375 осіб, ще 3 067 осіб зазнали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, оскільки поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Протягом 17 лютого російська армія чотири рази обстріляла Нікопольський район. Внаслідок ворожих атак постраждала літня жінка.
- Вранці 18 лютого російські окупанти здійснили черговий ракетний обстріл України. Загалом випустили чотири крилаті ракети типу “Калібр”.
- В Україні триває 360-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу було ліквідовано понад 142 тисячі російських окупантів, з яких 1010 – лише за останню добу.