Про це написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто. Інформація щодо постраждалих на даний час не надходила.

Як зауважив очільник ОВА, “Дружківка – місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ. Воювати проти цивільних – звична тактика окупантів”.

Нагадаємо, що 18 лютого російські армійці обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 34 цивільних об’єкти, також є поранені та загиблий серед мирних мешканців.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 375 осіб, ще 3 067 осіб зазнали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, оскільки поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.