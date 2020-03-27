Про це повідомляє прес–служба штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.
Уточнюється, що обмеження в’їзду в зону проведення операції Об’єднаних сил з Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей почне діяти з 28–го березня 2020 го року.
“Дозвіл на виїзд і в’їзд в район проведення ООС буде надаватися громадянам і транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону. Просимо ставитися з розумінням до введення зазначених вище обмежень“, – сказано в повідомленні.
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