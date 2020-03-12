Про це пише People.
Зокрема, в картині Евер зіграє роль Венді.
Міла Йовович похвалилася успіхи доньки в кіноіндустрії.
“Ми так пишаємося нашою дитиною! Вона хотіла стати акторкою з тих пір, як їй виповнилося 5 років! Вона вклала сили, енергію і час на здійснення своєї мрії! Вітаю тебе, Евер!”, – написала вона в Instagram.
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Everyone, get ready to meet young Black Widow.🕷🕷🕷So We can finally talk about @evergaboanderson’s secret projects😆😆😆It was just announced in @variety that Ever plays the young Natasha Romanoff in Marvel’s @black.widow movie in theaters this May 1st and also, after a worldwide search, she’s been cast as Wendy in @disney’s new live action Peter and Wendy movie!! We’re so proud of our baby! Ever has been wanting to act since she was 5 and she’s put the time, focus and energy into making her dream come true! Congratulations Ever!!🌟🌟🌟read the full article in my stories! Photo: @chrissbrenner #evergaboanderson #blackwidow #natasharomanoff #peterpan #peterandwendy #wendy #marvel #disney
Варто зазначити, що це не перша роль дівчинки у великому кіно. У 2016 році вона з’явилася в одній зі сцен бойовика “Обитель зла: Остання глава”, зігравши головного персонажа Еліс в дитинстві.
Евер також знялася в новому бойовику від Marvel “Чорна Вдова” і виконала роль Наталки Романофф в юному віці. Фільм вийде на екрани вже в квітні.
- Знаменита голлівудська актриса з українським корінням Міла Йовович народила третю дитину 3 лютого.