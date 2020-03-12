Про це пише People.

Зокрема, в картині Евер зіграє роль Венді.

Міла Йовович похвалилася успіхи доньки в кіноіндустрії.

“Ми так пишаємося нашою дитиною! Вона хотіла стати акторкою з тих пір, як їй виповнилося 5 років! Вона вклала сили, енергію і час на здійснення своєї мрії! Вітаю тебе, Евер!”, – написала вона в Instagram.

Варто зазначити, що це не перша роль дівчинки у великому кіно. У 2016 році вона з’явилася в одній зі сцен бойовика “Обитель зла: Остання глава”, зігравши головного персонажа Еліс в дитинстві.

Евер також знялася в новому бойовику від Marvel “Чорна Вдова” і виконала роль Наталки Романофф в юному віці. Фільм вийде на екрани вже в квітні.