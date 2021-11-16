Про це повідомляють #Букви.

Фешн-блогерка і модель Поліна Сибіга мешкає в столиці Росії, Москві, та називає це місто одним зі своїх улюблених.

Жінка не приховує своєї любові до Росії та радянської спадщини. Її батько тим часом (колишній суддя Вищого господарського суду України) готується обійняти місце в суді, який згідно зі статтею 147 Конституції України здійснює офіційне тлумачення України та перевіряє відповідність законів Конституції.

Поліна Сибіга навчається у Всеросійському інституті кінематографії у Москві. Ректор цього навчального закладу Володимир Малишев 11 березня 2014 року підписав звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента РФ В. В. Путіна в Україні та Криму.

У декларації суддя Олександр Сибіга зазначив лише одну доньку – Поліну (судячи з автобіографії, їх дві – Яна Сибіга проживає у Києві). Водночас згідно з роз’ясненнями НАЗК, членами сім’ї декларанта вважаються: чоловік/дружина, неповнолітні діти, будь-які особи, які станом на останній день звітного періоду або сукупно не менше протягом 180 днів протягом попереднього року спільно проживали, буди пов’язані спільним побутом, мати взаємні права та обов’язки, крім тих, які не мають характеру сімейних.

Поліна Сибіга часто робить фото із сестрою Яною та матір’ю – Сабріною Сибігою. З батьком у неї лише одне фото – зі спини. У Москві Поліна також проживає зі своїм хлопцем, інформація про якого не розголошується.

Дочка українського судді багато подорожує – США, Італія, Франція, Таїланд тощо. Більшість фото її, звісно, з місця навчання та локації бренду – з Москви, є фото із Санкт-Петербурга. Часто Поліна Сабіна навідується до Києва.