Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю Катерині Осадчій у програмі “Світське життя”.
Володимир Зеленський заявив, що від його президенства постраждали його діти, його дружина та його батьки. Найбільш категоричною в цьому є старша донька. Вона вмовляє президента не балотуватися на другий термін.
Однак, сам Володимир Зеленський не готовий безапеляційно слідувати бажанню доньки. Глава держави прийме рішення залежно від того, якими будуть результати його першого терміну.
“Як би я не любив свою доньку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити. І тільки від цього”, – стверджує глава держави.
На відео з 3:40
- Нагадаємо, 3 жовтня Володимир Зеленський під час брифінгу повідомив, що не збирається складати свої повноваження передчасно, однак ще не впевнений, чи піде на другий термін.
- Петро Порошенко заявив, що Володимир Зеленський став на рейки Антимайдану і хоче приховати свої злочини.
- Раніше повідомляли, що президент України Володимир Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 млн доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
- Зеленський подав апеляційну скаргу на рішення Верховного суду у справі судді КСУ Тупицього.