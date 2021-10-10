Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю Катерині Осадчій у програмі “Світське життя”.

Володимир Зеленський заявив, що від його президенства постраждали його діти, його дружина та його батьки. Найбільш категоричною в цьому є старша донька. Вона вмовляє президента не балотуватися на другий термін.

Однак, сам Володимир Зеленський не готовий безапеляційно слідувати бажанню доньки. Глава держави прийме рішення залежно від того, якими будуть результати його першого терміну.

“Як би я не любив свою доньку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити. І тільки від цього”, – стверджує глава держави.

На відео з 3:40