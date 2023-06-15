«Донос сталінських часів»: «слуга» Потураєв зреагував на петицію з вимогою звільнити главу Мінкульту Ткаченка

Джерело: інтерв’ю Потураєва для Radio NV
За словами Потураєва, у них “можливо й виникають претензії до роботи Міністерства культури”, однак вони розв’язуються у “робочому порядку”.
Нардеп додав, що переглядав список осіб, котрі підписали петицію з вимогою звільнити Ткаченка і “був здивований, побачивши деякі прізвища”.
За його словами, петиція за своєю “тональністю та стилістикою” нагадала йому “публічний донос сталінських часів”.
“Ну там просто були ганебні, безпідставні на адресу міністра”, – сказав він.
Водночас, наголосив нардеп, він розуміє, з чого все почалося і розуміє, що “люди травмовані” і можуть “неадекватно реагувати”.
“Це відспівування хлопців, які загинули там під час однієї зі спецоперацій влади. Але друге, коли ви вимагаєте щось від міністерства ви хоча б порядок з’ясуйте для себе. Бо не міністерство дозволяє відспівувати когось десь, а церква звертається до міністерства і міністерство дає дозвіл на проведення богослужінь”, – сказав Потураєв.
Тому, додав політик, робити у цій ситуації крайнім міністра Ткаченка і писати, що він зневажливо і цинічно ставиться до захисників – це ніщо інше, як “донос”.
На зауваження журналістки, що це називається демократією, Потураєв заперечив, що “так демократія працювати не може” і наголосив, що коли демократія проявляється у вигляді дописів у соцмережах – це призводить до того, що “до влади приходять тільки покидьки по всьому світу”.
“Я цю петицію не підтримую. Я вважаю, що вона, ну… Не містить в собі жодних конкретних підстав і ми на комітеті це питання взагалі не розглядали”, – сказав він.
Однак, додав Потураєв, оскільки петиція набрала 25 000 підписів, то “якась реакція уряду буде”.
Нардеп також наголосив, що загалом підтримує інститут петицій, оскільки іноді вони дійсно є важливими та допомагають.
“Але все ж таки, шановні співгромадяни. Ну коли ти щось підписуєш, все ж таки треба це робити більш-менш з холодною головою. Бо коли просто ідуть емоційні звинувачення на бік когось і ти це підписуєш, може варто спочатку розібратися, а чи є там хоч якась підстава?”, – резюмував Микита Потураєв.
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