«Донос сталінських часів»: «слуга» Потураєв зреагував на петицію з вимогою звільнити главу Мінкульту Ткаченка

Народний депутат України від партії "Слуга народу" та голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв прокоментував петицію з вимогою звільнити очільника Міністерства культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Він порівняв її з "публічним доносом сталінських часів".

Джерело: інтерв’ю Потураєва для Radio NV

За словами Потураєва, у них “можливо й виникають претензії до роботи Міністерства культури”, однак вони розв’язуються у “робочому порядку”.

Нардеп додав, що переглядав список осіб, котрі підписали петицію з вимогою звільнити Ткаченка і “був здивований, побачивши деякі прізвища”.

За його словами, петиція за своєю “тональністю та стилістикою” нагадала йому “публічний донос сталінських часів”.

“Ну там просто були ганебні, безпідставні на адресу міністра”, – сказав він.

Водночас, наголосив нардеп, він розуміє, з чого все почалося і розуміє, що “люди травмовані” і можуть “неадекватно реагувати”.

“Це відспівування хлопців, які загинули там під час однієї зі спецоперацій влади. Але друге, коли ви вимагаєте щось від міністерства ви хоча б порядок з’ясуйте для себе. Бо не міністерство дозволяє відспівувати когось десь, а церква звертається до міністерства і міністерство дає дозвіл на проведення богослужінь”, – сказав Потураєв.

Тому, додав політик, робити у цій ситуації крайнім міністра Ткаченка і писати, що він зневажливо і цинічно ставиться до захисників – це ніщо інше, як “донос”.

На зауваження журналістки, що це називається демократією, Потураєв заперечив, що “так демократія працювати не може” і наголосив, що коли демократія проявляється у вигляді дописів у соцмережах – це призводить до того, що “до влади приходять тільки покидьки по всьому світу”.

“Я цю петицію не підтримую. Я вважаю, що вона, ну… Не містить в собі жодних конкретних підстав і ми на комітеті це питання взагалі не розглядали”, – сказав він.

Однак, додав Потураєв, оскільки петиція набрала 25 000 підписів, то “якась реакція уряду буде”.

Нардеп також наголосив, що загалом підтримує інститут петицій, оскільки іноді вони дійсно є важливими та допомагають.

“Але все ж таки, шановні співгромадяни. Ну коли ти щось підписуєш, все ж таки треба це робити більш-менш з холодною головою. Бо коли просто ідуть емоційні звинувачення на бік когось і ти це підписуєш, може варто спочатку розібратися, а чи є там хоч якась підстава?”, – резюмував Микита Потураєв.