російсько-українська війна
09:27 У Росії судять українських військовополонених полку «Азов»
09:15 Втрати росіян: протягом доби ліквідовано 580 окупантів
08:34 «Донос сталінських часів»: «слуга» Потураєв зреагував на петицію з вимогою звільнити главу Мінкульту Ткаченка
07:49 15 червня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:34 В Україні сьогодні дощитиме: прогноз погоди на 15 червня
01:09 У Генштабі показали, як відбуваються тренування українських армійців у Великій Британії
00:57 Зеленський провів розмову з главою Польщі: обговорили озброєння та перспективи членства в НАТО

14 червня

23:47 Данія розглядає план відродження флоту підводних човнів через російську загрозу
23:29 СБУ затримала одного з керівників окупаційної «залізниці РФ» на деокупованій Харківщині
22:37 Вода з Дніпра до Криму не надходитиме щонайменше рік – «Укргідроенерго»
22:25 На тимчасово окупованих територіях України росіяни мілітаризують дітей – Лубінець
22:04 Блінкен вирушає до Китаю, аби відновити зв’язки між Вашингтоном та Пекіном — AP
21:33 МОЗ за участі Світового банку запустили проєкт для модернізації закладів охорони здоров’я у кожній області
21:05 Відтепер школи та дитсадки можуть самостійно обирати модель харчування
21:01 Під егідою ЮНЕСКО відбудеться Всесвітній форум щодо допомоги культурній спадщині України
20:49 Швеція спорядить в Україну 250 міношукачів для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
20:33 Країни-члени G7 розробляють схему боротьби з розкраданням українського зерна – Reuters
20:27 На півдні України відкрили інфекційні хаби, забезпечені швидкими тестами для діагностики холери – МОЗ
19:51 РФ залучає «волонтерів» та колаборантів для примусової паспортизації на ТОТ – ЦНС
19:49 Проросійські хакери атакували сайт одного з найбільших портів світу – «Роттердама»
19:40 Ворог посилює інформаційну атаку щодо теми втрат ЗСУ під час контрнаступу – Міноборони
19:22 На чотирьох напрямках тривають запеклі бої, протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень – Генштаб
18:55 США впевнені щодо успіху України в деокупації власних територій
18:52 Європарламент схвалив план регулювання штучного інтелекту
18:33 Гроссі презентував Зеленському план допомоги Україні у ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
18:27 Печерський суд блокує рахунки аграрних підприємств й відмовляється знімати арешти – ЗМІ
18:24 Столтенберг та Блінкен спільно обговорили пріоритети саміту НАТО у Вільнюсі

«Донос сталінських часів»: «слуга» Потураєв зреагував на петицію з вимогою звільнити главу Мінкульту Ткаченка

Народний депутат України від партії "Слуга народу" та голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв прокоментував петицію з вимогою звільнити очільника Міністерства культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Він порівняв її з "публічним доносом сталінських часів".

Четвер, 15 червня 2023, 08:34
Підтримати

Джерело: інтерв’ю Потураєва для Radio NV

За словами Потураєва, у них “можливо й виникають претензії до роботи Міністерства культури”, однак вони розв’язуються у “робочому порядку”.

Нардеп додав, що переглядав список осіб, котрі підписали петицію з вимогою звільнити Ткаченка і “був здивований, побачивши деякі прізвища”.

За його словами, петиція за своєю “тональністю та стилістикою” нагадала йому “публічний донос сталінських часів”.

“Ну там просто були ганебні, безпідставні на адресу міністра”, – сказав він.

Водночас, наголосив нардеп, він розуміє, з чого все почалося і розуміє, що “люди травмовані” і можуть “неадекватно реагувати”.

“Це відспівування хлопців, які загинули там під час однієї зі спецоперацій влади. Але друге, коли ви вимагаєте щось від міністерства ви хоча б порядок з’ясуйте для себе. Бо не міністерство дозволяє відспівувати когось десь, а церква звертається до міністерства і міністерство дає дозвіл на проведення богослужінь”, – сказав Потураєв.

Тому, додав політик, робити у цій ситуації крайнім міністра Ткаченка і писати, що він зневажливо і цинічно ставиться до захисників – це ніщо інше, як “донос”.

На зауваження журналістки, що це називається демократією, Потураєв заперечив, що “так демократія працювати не може” і наголосив, що коли демократія проявляється у вигляді дописів у соцмережах – це призводить до того, що “до влади приходять тільки покидьки по всьому світу”.

“Я цю петицію не підтримую. Я вважаю, що вона, ну… Не містить в собі жодних конкретних підстав і ми на комітеті це питання взагалі не розглядали”, – сказав він.

Однак, додав Потураєв, оскільки петиція набрала 25 000 підписів, то “якась реакція уряду буде”.

Нардеп також наголосив, що загалом підтримує інститут петицій, оскільки іноді вони дійсно є важливими та допомагають.

“Але все ж таки, шановні співгромадяни. Ну коли ти щось підписуєш, все ж таки треба це робити більш-менш з холодною головою. Бо коли просто ідуть емоційні звинувачення на бік когось і ти це підписуєш, може варто спочатку розібратися, а чи є там хоч якась підстава?”, – резюмував Микита Потураєв.

Теги: звільнення Ткаченка, Микита Потураєв, Мінкультури України, Олександр Ткаченко, петиція, Слуга народу

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook