Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

У розвідці наголосили, що за останні два тижні Росія завдала наймасованіших ракетних ударів по території України.

“Масований обстріл України з боку Росії призвів не лише до загибелі людей та значних пошкоджень української інфраструктури, але й зачепив електромережі Молдови, залишивши частину країни без світла”, – повідомили у розвідці.

У ГУР наголосили, що ворожі ракети не досягли б цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи.

“Для скеровування ракет Росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС створено в 1982 році на замовлення міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста”, – додали розвідники.

У російській навігаційній системі є слабке місце, адже ГЛОНАСС залежить від мікрочіпів, які виробляють іноземні компанії.

У російських ракетах та дронах встановлено мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС. Зазвичай, це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей.

Чіпи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Такі мікрочіпи досі виробляють у низці іноземних компаній, зокрема:

  • Linx Technologies (США);
  • Broadcom (США);
  • Qualcomm (США);
  • Telit (США);
  • Maxim Integrated (США);
  • TRIMBLE (США);
  • Cavli Wireless (США);
  • u-blox AG (Швейцарія);
  • STMicroelectronics (Швейцарія);
  • Sierra Wireless (Канада);
  • NovAtel (Канада);
  • Septentrio (Бельгія);
  • Antenova (Британія).

Росія продовжує закуповувати чіпи у цих компаній, використовуючи для цього численні підставні компанії та дистриб’юторів.

Ці чіпи застосовують у таких видах зброї як:

  • БПЛА “Орлан-10”
  • БПЛА “Shahed-136”
  • РСЗВ “Торнадо-С”
  • РСЗВ “Смерч”
  • Ракети “Іскандер”
  • Ракети “Калібр”
  • Ракети “Кинджал”
  • Авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.

Зазначається, що без з чіпів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам довелося б із нуля будувати власну мікроелектроніку.

“Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, адже Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій”, – наголосили розвідники.

Українська розвідка резюмувала, що іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії, припинити виробляти чіпи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв.