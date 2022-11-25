У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що низка іноземних компаній виробляють мікрочіпи з підтримкою російської навігаційної системи ГЛОНАСС, яку РФ використовує для запуску ракет по території України.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

У розвідці наголосили, що за останні два тижні Росія завдала наймасованіших ракетних ударів по території України.

“Масований обстріл України з боку Росії призвів не лише до загибелі людей та значних пошкоджень української інфраструктури, але й зачепив електромережі Молдови, залишивши частину країни без світла”, – повідомили у розвідці.

У ГУР наголосили, що ворожі ракети не досягли б цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи.

“Для скеровування ракет Росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС створено в 1982 році на замовлення міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста”, – додали розвідники.

У російській навігаційній системі є слабке місце, адже ГЛОНАСС залежить від мікрочіпів, які виробляють іноземні компанії.

У російських ракетах та дронах встановлено мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС. Зазвичай, це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей.

Чіпи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Такі мікрочіпи досі виробляють у низці іноземних компаній, зокрема:

Linx Technologies (США);

Broadcom (США);

Qualcomm (США);

Telit (США);

Maxim Integrated (США);

TRIMBLE (США);

Cavli Wireless (США);

u-blox AG (Швейцарія);

STMicroelectronics (Швейцарія);

Sierra Wireless (Канада);

NovAtel (Канада);

Septentrio (Бельгія);

Antenova (Британія).

Росія продовжує закуповувати чіпи у цих компаній, використовуючи для цього численні підставні компанії та дистриб’юторів.

Ці чіпи застосовують у таких видах зброї як:

БПЛА “Орлан-10”

БПЛА “Shahed-136”

РСЗВ “Торнадо-С”

РСЗВ “Смерч”

Ракети “Іскандер”

Ракети “Калібр”

Ракети “Кинджал”

Авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.

Зазначається, що без з чіпів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам довелося б із нуля будувати власну мікроелектроніку.

“Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, адже Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій”, – наголосили розвідники.

Українська розвідка резюмувала, що іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії, припинити виробляти чіпи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв.