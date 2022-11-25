Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.
У розвідці наголосили, що за останні два тижні Росія завдала наймасованіших ракетних ударів по території України.
“Масований обстріл України з боку Росії призвів не лише до загибелі людей та значних пошкоджень української інфраструктури, але й зачепив електромережі Молдови, залишивши частину країни без світла”, – повідомили у розвідці.
У ГУР наголосили, що ворожі ракети не досягли б цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи.
“Для скеровування ракет Росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС створено в 1982 році на замовлення міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста”, – додали розвідники.
У російській навігаційній системі є слабке місце, адже ГЛОНАСС залежить від мікрочіпів, які виробляють іноземні компанії.
У російських ракетах та дронах встановлено мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС. Зазвичай, це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей.
Чіпи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру.
Такі мікрочіпи досі виробляють у низці іноземних компаній, зокрема:
- Linx Technologies (США);
- Broadcom (США);
- Qualcomm (США);
- Telit (США);
- Maxim Integrated (США);
- TRIMBLE (США);
- Cavli Wireless (США);
- u-blox AG (Швейцарія);
- STMicroelectronics (Швейцарія);
- Sierra Wireless (Канада);
- NovAtel (Канада);
- Septentrio (Бельгія);
- Antenova (Британія).
Росія продовжує закуповувати чіпи у цих компаній, використовуючи для цього численні підставні компанії та дистриб’юторів.
Ці чіпи застосовують у таких видах зброї як:
- БПЛА “Орлан-10”
- БПЛА “Shahed-136”
- РСЗВ “Торнадо-С”
- РСЗВ “Смерч”
- Ракети “Іскандер”
- Ракети “Калібр”
- Ракети “Кинджал”
- Авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.
Зазначається, що без з чіпів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам довелося б із нуля будувати власну мікроелектроніку.
“Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, адже Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій”, – наголосили розвідники.
Українська розвідка резюмувала, що іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії, припинити виробляти чіпи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв.
- Росія вже витратила значну кількість своїх ракет, завдаючи ударів по території України. Водночас окупанти продовжують створювати нові ракети.
- Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що Росія має достатньо ракет С300 для щонайменше 3-4 масованих ударів по Україні, цими ж ракетами вона зараз атакує східні області.