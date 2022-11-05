Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Окупанти запропонували йому “підвищення”, а саме обійняти посаду головного інженера фейкового “Вовчанського лісгоспу”, на що колаборант і погодився.
Крім того, “посадовець” агітував колег працювати на окупантів та обіцяв заробітну плату у російських рублях.
Він також “модерував” відновлення роботи лісгоспу із заготівлі деревини, налагодивши її постачання російським військам для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд проти Збройних Сил України.
- Правоохоронці викрили “суддю” з тимчасово окупованої Євпаторії, який допомагав російським загарбникам депортувати кримчан до Сибіру.