Прокурори встановили, що в липні 2022 року 34-річний службовець ДП "Вовчанське лісове господарство" пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією, постачаючи росіянам деревину на потреби армії.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Окупанти запропонували йому “підвищення”, а саме обійняти посаду головного інженера фейкового “Вовчанського лісгоспу”, на що колаборант і погодився.

Крім того, “посадовець” агітував колег працювати на окупантів та обіцяв заробітну плату у російських рублях.

Він також “модерував” відновлення роботи лісгоспу із заготівлі деревини, налагодивши її постачання російським військам для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд проти Збройних Сил України.