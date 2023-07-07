СБУ відкрила кримінальне провадження щодо настоятеля храму УПЦ МП у селищі Бородянка (Київська область), який допомагав військам РФ під час окупації Київщини. Йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Джерело: СБУ

Служба безпеки розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму УПЦ МП у селищі Бородянка Віктора Талька.

Зараз відомство перевіряє дані про його можливе сприяння російським військовим у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону.

Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько.

За попередньою версією слідства, підозрюваний запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору.

Задокументовано, що тільки з 29 по 31 березня 2022 року окупанти утримували там 3-х українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів.

Також Служба безпеки ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.