Співробітники СБУ оголосили про підозру священнослужителю УПЦ МП на Буковині, який допомагав військовозобов’язаним у нелегальному перетині кордону.

Про це інформує пресслужба СБУ.

До організації протиправної діяльності причетний помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. За даними правоохоронців, клірик пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

Задокументовано, що у вересні минулого року він пообіцяв трьом місцевим жителям організувати безперешкодний виїзд до Румунії. При цьому спільники фігуранта нібито мали забезпечити клієнтів документами для вільного пересування територією ЄС.

Пунктом збору ухилянтів було визначено територію монастиря. Саме звідти їх мали вивезти за кордон. Проте замість обіцяних документів клієнтів доправили до прикордонного району і показали “зеленку”, через яку вони начебто можуть перейти до сусідньої країни.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії організатора схеми і заблокували канал нелегальної міграції. Відтак клірику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Щодо його спільника – справа вже розглядається у суді.