Кабінет Міністрів України спростив порядок отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання через портал "Дія".

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 3 листопада.

Відтак урядовці ухвалили постанови “Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” та “Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Жінки, що не працюють, жінки, зареєстровані у центрі зайнятості або звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства, а також студентки зможуть отримати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами жінками за спрощеною процедурою через портал “Дія”.

За підрахунками уряду, спрощеною процедурою користуватимуться близько 14 тисяч жінок щомісяця.

Відтепер замість довідки у паперовій формі використовуватиметься інформація про сформований у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії “Вагітність і пологи”.

Ті, що не мають змоги скористатися порталом “Дія”, зможуть отримати допомогу на підставі паперової довідки. Остаточний перехід на електронну систему відбудеться після інтеграції порталу “Дія” з Реєстром медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

Допомога внутрішньо переміщеним особам

Кабінет Міністрів України надав внутрішньо переміщеним особам можливість оформлювати допомогу для покриття витрат на проживання через портал “Дія”. Її призначення також відбуватиметься за спрощеною процедурою.

Крім цього, для отримання послуги більше не потрібно повторно надавати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб кожні пів року. Це відбуватиметься автоматично завдяки синхронізації порталу “Дія” з інформаційними системами Міністерства соціальної політики.