Деталі зустрічі повідомили в Пентагоні.

Під час зустрічі в Пентагоні Остін запевнив Зеленського в тому, що США й далі підтримуватимуть Україну в боротьбі з Росією та допомагатимуть в “євроатлантичних прагненнях”. Остін привітав народ України з 30-річчям незалежності та заявив:

“За три десятиріччя ми визнаємо незалежність України, а наш зв’язок ніколи не був настільки тісним. Сьогодні наша підтримка суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України – непохитні… Ми знову закликаємо Росію припинити окупацію Криму та припинити конфлікти на сході України… Ми з вами (українцями) перед обличчям російської агресії”.

Зеленський під час зустрічі виразив співчуття американській стороні у зв’язку з гибеллю американських військових в Афганістані. Він сказав, що українські військові були поряд з американцями в Афганістані, аби допомогти зберегти тисячі людських життів.

“Ми прекрасно розуміємо вас, оскільки також втрачаємо військових на сході України, де восьмий рік триває війна та де Україна захищає свій суверенітет та незалежність”, – сказав він.

Він подякував США за підтримку України й очільника Пентагона за те, що вони визнають роль Росії у війні на Донбасі.

За результатами зустрічі очільники американського та українського оборонних відомств підписали два документи щодо двосторонньої співпраці.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до США для зустрічі з президентом Джо Байденом.

  • Раніше Офіс президента України поширив заяву про те, що Байден підтримав план членства в НАТО, однак згодом виправив її після того, як у Білому Домі заперечили, що подібну заяву зробив президент США.
  • Організація Freedom House назвала дві важливі теми, які мають обговорити Джо Байден та Володимир Зеленський під час зустрічі.