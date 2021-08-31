Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном. Також на зустрічі був очільник українського оборонного відомства Андрій Таран.

Деталі зустрічі повідомили в Пентагоні.

Під час зустрічі в Пентагоні Остін запевнив Зеленського в тому, що США й далі підтримуватимуть Україну в боротьбі з Росією та допомагатимуть в “євроатлантичних прагненнях”. Остін привітав народ України з 30-річчям незалежності та заявив:

“За три десятиріччя ми визнаємо незалежність України, а наш зв’язок ніколи не був настільки тісним. Сьогодні наша підтримка суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України – непохитні… Ми знову закликаємо Росію припинити окупацію Криму та припинити конфлікти на сході України… Ми з вами (українцями) перед обличчям російської агресії”.

Зеленський під час зустрічі виразив співчуття американській стороні у зв’язку з гибеллю американських військових в Афганістані. Він сказав, що українські військові були поряд з американцями в Афганістані, аби допомогти зберегти тисячі людських життів.

“Ми прекрасно розуміємо вас, оскільки також втрачаємо військових на сході України, де восьмий рік триває війна та де Україна захищає свій суверенітет та незалежність”, – сказав він.

Він подякував США за підтримку України й очільника Пентагона за те, що вони визнають роль Росії у війні на Донбасі.

За результатами зустрічі очільники американського та українського оборонних відомств підписали два документи щодо двосторонньої співпраці.

A new stage in 🇺🇦🇺🇸 defense cooperation. An agreement on the strategic foundations of the defense partnership was signed in @DeptofDefense. For us, 🇺🇸 support for 🇺🇦's territorial integrity, gaining @NATO membership and joint opposition to Russian aggression are very important. pic.twitter.com/SebG2PIQjd — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до США для зустрічі з президентом Джо Байденом.