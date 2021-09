Деталі зустрічі повідомили в Пентагоні.

Під час зустрічі в Пентагоні Остін запевнив Зеленського в тому, що США й далі підтримуватимуть Україну в боротьбі з Росією та допомагатимуть в “євроатлантичних прагненнях”. Остін привітав народ України з 30-річчям незалежності та заявив:

Зеленський під час зустрічі виразив співчуття американській стороні у зв’язку з гибеллю американських військових в Афганістані. Він сказав, що українські військові були поряд з американцями в Афганістані, аби допомогти зберегти тисячі людських життів.

Він подякував США за підтримку України й очільника Пентагона за те, що вони визнають роль Росії у війні на Донбасі.

За результатами зустрічі очільники американського та українського оборонних відомств підписали два документи щодо двосторонньої співпраці.

A new stage in 🇺🇦🇺🇸 defense cooperation. An agreement on the strategic foundations of the defense partnership was signed in @DeptofDefense. For us, 🇺🇸 support for 🇺🇦's territorial integrity, gaining @NATO membership and joint opposition to Russian aggression are very important. pic.twitter.com/SebG2PIQjd

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021