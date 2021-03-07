Президент США Джо Байден звернувся до американців з приводу прийнятого сенаторами "Плану порятунку Америки", пакету фінансової допомоги на суму 1,9 трлн доларів.

#Букви зібрали головні тези його промови в Білому домі.

Під час виступу Байден заявив, що завдяки прийнятому пакету фінансової допомоги, більше 85% американських сімей отримають одноразові виплати в розмірі 1400 доларів на кожного члена сім’ї.

Байден нагадав, що 45 днів тому пообіцяв американському народу, що ті отримають фінансову допомогу від держави. Вона була необхідна, оськільки мільйони американців залишилися без роботи або постійного доходу внаслідок пандемії коронавірусу.

“45 днів тому я пообіцяв американському народу, що допомога вже в дорозі. Сьогодні я можу сказати, що ми зробили ще один гігантський крок вперед, виконуючи обіцянку про те, що допомога вже в дорозі”, – заявив Байден.

Він подякував віцепрезидентці та всім сенаторам, які працювали і зуміли досягти компромісу, щоб “План порятунку Америки” було прийнято.

Байден нагадав, що внаслідок пандемії в країні закрилося понад 400 тисяч одиниць малого бізнесу, а мільйони американців залишилися без роботи “не з своєї вини”.

Президент США пояснив, що гроші, передбачені пакетом допомоги, використають для модернізації виробництв, поширення вакцин, забезпечення американських сімей всім необхідним.

“Більше 85% американських сімей отримають прямі виплати в розмірі 1400 доларів на людину. Для типової сім’ї середнього класу з чотирьох осіб, де чоловік і дружина працюють, заробляють 100 тисяч доларів на рік, з двома дітьми – вони отримають 5600 доларів … І це буде найближчим часом. Скоро”, – сказав Байден.

Він зазначив, що у американців з’являться гроші, щоб заплатити за оренду житла, комунальні послуги, медичну страховку і так далі.

Також Байден звернув увагу на те, що прийнятий план дозволить вдвічі скоротити дитячу бідність.

“Беручи “Американський план порятунку”, ми прислухаємося до голосу американського народу, а не ігноруємо його. Прийнявши цей план, ми досягнемо реальних результатів для американського народу. Наші сім’ї зможуть побачити, зрозуміти й відчути зміни в своєму житті. Прийнявши цей план, ми доведемо, що цей уряд, ця демократія все ще може працювати”, – сказав Байден.