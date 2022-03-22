Зі спеціального рахунку Національного банку України, який був створений на допомогу армії, вже перевели 12,6 мільярда гривень. Гроші були використані на необхідні потреби Збройних сил України.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

За інформацією Нацбанку, станом на 22 березня, зі всіх коштів, які були отримані на спецрахунок НБУ, уже витрачено 12,6 мільярда гривень. На рахунку залишається майже 51 мільйон гривень.

Як зазначили у НБУ, кошти були використані на потреби:

Національної гвардії України – 950 млн гривень

Національної поліції України – 1 650 млн гривень

Міністерства оборони України – 9 015 млн гривень

Державної прикордонної служби – 980,2 млн грн

Загалом, з першого дня відкриття спецрахунку на потреби ЗСУ було перераховано майже 12,7 мільярда у гривні. Із них понад 3,7 мільярда гривень надійшли з-за кордону в іноземних валютах, таких як долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські юані, японські єни, швейцарські франки, польські злоті та австралійські долари.

Також в НБУ зауважили, що кошти надходили як від звичайних громадян України, так і від українських підприємств. Окрім цього отримано кошти і від міжнародної спільноти.

У Нацбанку також нагадали про рахунок Міністерства соціальної політики, який був відкритий для гуманітарних цілей.

Станом на сьогодні на ньому міститься близько 292 мільйонів гривень, з яких понад 152 мільйони гривень надіслані з-за кордону в іноземній валюті – долари США, євро, фунти. Розпорядником та отримувачем цих коштів є Мінсоцполітики. Ці кошти використовують для допомоги громадянам, які потерпають від війни.