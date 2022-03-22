Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
За інформацією Нацбанку, станом на 22 березня, зі всіх коштів, які були отримані на спецрахунок НБУ, уже витрачено 12,6 мільярда гривень. На рахунку залишається майже 51 мільйон гривень.
Як зазначили у НБУ, кошти були використані на потреби:
- Національної гвардії України – 950 млн гривень
- Національної поліції України – 1 650 млн гривень
- Міністерства оборони України – 9 015 млн гривень
- Державної прикордонної служби – 980,2 млн грн
Загалом, з першого дня відкриття спецрахунку на потреби ЗСУ було перераховано майже 12,7 мільярда у гривні. Із них понад 3,7 мільярда гривень надійшли з-за кордону в іноземних валютах, таких як долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські юані, японські єни, швейцарські франки, польські злоті та австралійські долари.
Також в НБУ зауважили, що кошти надходили як від звичайних громадян України, так і від українських підприємств. Окрім цього отримано кошти і від міжнародної спільноти.
У Нацбанку також нагадали про рахунок Міністерства соціальної політики, який був відкритий для гуманітарних цілей.
Станом на сьогодні на ньому міститься близько 292 мільйонів гривень, з яких понад 152 мільйони гривень надіслані з-за кордону в іноземній валюті – долари США, євро, фунти. Розпорядником та отримувачем цих коштів є Мінсоцполітики. Ці кошти використовують для допомоги громадянам, які потерпають від війни.
- Нагадаємо, Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб позитивно зреагували на пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо запровадження гарантії держави на 100% депозитів населення.
- Також у НБУ повідомили, що для вивезення з України сум, більших за 10 тис. євро українцям знову знадобляться додаткові документи, які мають підтвердити зняття готівки з власного рахунку або купівлю банківських металів на відповідну суму.
- Раніше у Нацбанку України зазначили, що завдяки розробленим заздалегідь планам безперервної діяльності банки і надалі здійснюють основні операції. Наразі не реалізувалися побоювання щодо значних відпливів коштів.