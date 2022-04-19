В Україні спростили процес оформлення та отримання виплати при народженні дитини, аби послуга стала доступнішою під час війни.

Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Варто зазначити, що таку компенсацію у вигляді одноразової натуральної допомоги може призначити відділ соцзахисту районних чи міських рад.

Для оформлення допомоги потрібні такі документи:

заява (можна написати на місці);

копія свідоцтва про народження дитини/документа, що підтверджує даний факт;

довідка з пологового будинку про неодержання “Пакунка малюка”.

Під час воєнного стану та 30 днів після його завершення гроші з картки “Пакунок Малюка” дозволено витрачати на будь-які товари. При цьому знімається 12-місячний ліміт на використання грошей.

Наразі деякі відділення банків призупинили свою роботу, тому вчасно відкрити рахунок спецпризначення не завжди можливо. Водночас отримувати компенсацію за “Пакунок малюка” можна на будь-який рахунок ПриватБанку когось із родичів.