Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Варто зазначити, що таку компенсацію у вигляді одноразової натуральної допомоги може призначити відділ соцзахисту районних чи міських рад.
Для оформлення допомоги потрібні такі документи:
- заява (можна написати на місці);
- копія свідоцтва про народження дитини/документа, що підтверджує даний факт;
- довідка з пологового будинку про неодержання “Пакунка малюка”.
Під час воєнного стану та 30 днів після його завершення гроші з картки “Пакунок Малюка” дозволено витрачати на будь-які товари. При цьому знімається 12-місячний ліміт на використання грошей.
Наразі деякі відділення банків призупинили свою роботу, тому вчасно відкрити рахунок спецпризначення не завжди можливо. Водночас отримувати компенсацію за “Пакунок малюка” можна на будь-який рахунок ПриватБанку когось із родичів.
- Нагадаємо, що уряд спільно з Організацією Об’єднаних Націй запускає ще дві програми виплат. Рішення про це було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів.
- За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, в органах соціального захисту зареєстровано 260 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
- Також у міністерстві охорони здоров’я України повідомили, як у період війни можна отримати виплати за листками непрацездатності.
- Водночас зараз значно розширили спрощену систему оподаткування. Зокрема скасували обмеження з кількості найнятих у третій групі, на якій могли перебувати лише фізичні особи і юридичні особи із найнятими працівниками не більше 20 осіб і з обмеженим обсягом реалізації на рік у 7 мільйонів. Також скасовано обмеження щодо граничного обсягу.
- Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про економічні зміни в Україні на час воєнного стану. Відомо, що українці матимуть доступ до безплатних ключових харчових продуктів. Також надається максимальна свобода бізнесу та його безвідсоткове кредитування.