Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Варто зазначити, що таку компенсацію у вигляді одноразової натуральної допомоги може призначити відділ соцзахисту районних чи міських рад.

Для оформлення допомоги потрібні такі документи:

  • заява (можна написати на місці);
  • копія свідоцтва про народження дитини/документа, що підтверджує даний факт;
  • довідка з пологового будинку про неодержання “Пакунка малюка”.

Під час воєнного стану та 30 днів після його завершення гроші з картки “Пакунок Малюка” дозволено витрачати на будь-які товари. При цьому знімається 12-місячний ліміт на використання грошей.

Наразі деякі відділення банків призупинили свою роботу, тому вчасно відкрити рахунок спецпризначення не завжди можливо. Водночас отримувати компенсацію за “Пакунок малюка” можна на будь-який рахунок ПриватБанку когось із родичів.