Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллаc на конференції Військового комітету НАТО заявила, що останні досягнення Збройних сил України свідчать про те, що військова допомога від західних партнерів є ефективною і її обсяги необхідно збільшувати.

Про це повідомляє ERR.

“Росія хоче за будь-яку ціну порушити нашу єдність і змусити нас відмовитися від підтримки України. В арсеналі терористичної тактики Кремля є як і всесвітній голод, так і залякування ядерною катастрофою, також Росія використовує енергоресурси як знаряддя шантажу “, – зазначила Кая Каллаc.

Також вона наголосила, що щодо Росії необхідно застосовувати довгострокову політику розумного стримування: “В її центрі має бути всебічна підтримка України. Зведення ЗСУ з поля бою доводять, що наша військова допомога була результативною, і її обсяги необхідно збільшувати”.

Прем’єр-міністерка Естонії вважає, що необхідно продовжувати підвищувати ціну агресії РФ через санкції та політичну ізоляцію Росії.

“Якщо ми рішуче не зупинимо російську агресію, жодна країна у світі не зможе відчувати себе в безпеці”, – зауважила Каллас. А також додала, що НАТО також має швидко втілити в життя домовленості, які були досягнуті на саміті в Мадриді.

Крім того, Кая Каллас підкреслила у своєму зверненні, що на тлі російської агресії Естонія не повинна забувати й про інші небезпеки. Саме тому необхідно зосередитися на гібридних загрозах, боротьбі з тероризмом та зусиллях, спрямованих на те, щоб південні околиці НАТО були якомога стабільнішими.

Варто зазначити, що раніше прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала обмежити доходи РФ від продажу енергоносіїв, оскільки завдяки цьому Кремль підтримує свою військову промисловість. За її словами, вона з початку повномасштабної війни закликала обмежити доходи РФ від продажу енергоносіїв, котрими Кремль підтримує свою військову промисловість.

Вона наголосила, що рішення G7 запровадити ціновий ліміт на російську нафту – дуже важливий крок, адже він скоротить можливості РФ використовувати “енергозброю” проти Європи та посилить вплив санкцій ЄС. Каллас переконана, що чим більше країн приєднається до угоди про ціновий ліміт, тим “ефективнішою вона буде”.

Окрім цього, прем’єрка зауважила, що ЄС слід швидко перейти до питання про наступний, потужніший пакет санкцій, а потік туристів із РФ має суттєво скоротитися.