3 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголосив на необхідності продовжити надавати допомогу Україні, попри те, що це "не буде дешево". Він заявив, що таких диктаторів, як Путін, потрібно зупиняти зусиллями всього світу, якою б високою не була ціна, інакше доведеться платити ще більше.

Про це Джо Байден повідомив під час виступу на виробництві компанії Lockheed Martin в штаті Алабама, де виготовляються системи Javelin.

“Якщо не постати проти диктаторів, то, як свідчить історія, вони продовжать з’являтися знову”, – зазначив американський президент.

Байден нагадав, що від моменту повномасштабного нападу на Україну, США надали понад $3 мільярди допомога.

За його словами, ці кошти “є прямою інвестицією в захист свободи та демократії”.

Водночас він попередив, що ціна битви проти російського диктатора “буде недешевою”, але зауважив, що поступка агресії “буде коштувати дорожче”. Він нагадав, що минулого тижня направив до Конгресу пропозицію щодо виділення додаткових $33 мільярдів, що необхідно, аби продовжити відправляти зброю безпосередньо на передову боротьби за свободу України.

Окрім цього, Байден закликав Сполучені Штати стати основним виробником напівпровідників і позбавити РФ доступу до технологій.

“США можуть виробляти свої напівпровідники. Ми провели значну модернізацію, але перестали інвестувати в себе. І це означає, що ми хочемо повернути гру і стати основним виробником напівпровідників”, – наголосив Джо Байден.

Довідка. ПТРК Javelin – протитанковий ракетний комплекс третього покоління. Належить до класу систем “вистрелив та забув”. З 1990 років знаходиться на озброєні армії США та низки інших країн. Він призначений для знищення бронетехніки. Спеціалізоване видання “Мілітарний” пропонує інструкції для експлуатації Javelin.