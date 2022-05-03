Про це Джо Байден повідомив під час виступу на виробництві компанії Lockheed Martin в штаті Алабама, де виготовляються системи Javelin.
“Якщо не постати проти диктаторів, то, як свідчить історія, вони продовжать з’являтися знову”, – зазначив американський президент.
Байден нагадав, що від моменту повномасштабного нападу на Україну, США надали понад $3 мільярди допомога.
За його словами, ці кошти “є прямою інвестицією в захист свободи та демократії”.
Водночас він попередив, що ціна битви проти російського диктатора “буде недешевою”, але зауважив, що поступка агресії “буде коштувати дорожче”. Він нагадав, що минулого тижня направив до Конгресу пропозицію щодо виділення додаткових $33 мільярдів, що необхідно, аби продовжити відправляти зброю безпосередньо на передову боротьби за свободу України.
Окрім цього, Байден закликав Сполучені Штати стати основним виробником напівпровідників і позбавити РФ доступу до технологій.
“США можуть виробляти свої напівпровідники. Ми провели значну модернізацію, але перестали інвестувати в себе. І це означає, що ми хочемо повернути гру і стати основним виробником напівпровідників”, – наголосив Джо Байден.
Довідка. ПТРК Javelin – протитанковий ракетний комплекс третього покоління. Належить до класу систем “вистрелив та забув”. З 1990 років знаходиться на озброєні армії США та низки інших країн. Він призначений для знищення бронетехніки. Спеціалізоване видання “Мілітарний” пропонує інструкції для експлуатації Javelin.
- Нагадаємо, 28 квітня Адміністрація Джо Байдена надіслала до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі $33 мільярди на підтримку України протягом наступних кількох місяців, оскільки РФ продовжує свою жорстоку та невпинну війну. Новий пакет міститиме фінансування безпеки, економічної та гуманітарної допомоги.
- Окрім цього, Байден запропонує Конгресу ухвалити зміни до законодавства задля конфіскації майна російських олігархів на користь України.
- Також стало відомо, що польська влада готова негайно і безплатно перемістити всі літаки МІГ-29 на базу в Рамштайні та передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки для потреб України.
- Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки створило центр управління для координації перевезень та “упорядкування” військової допомоги Україні спільно із союзниками у Штутгарті, Німеччина, у зоні відповідальності Європейського командування США.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що суверенна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін. При цьому в майбутньому триватиме підтримка України.