Про це повідомило Reuters.
Понтифік закликав громадян Росії шукати правду.
“Допоможіть улюбленому українському народу на його шляху до миру та пролийте світло Пасхи на народ Росії”, — сказав Папа Франциск.
Також Папа Римський попросив “потішити поранених і всіх тих, хто втратив близьких через війну”.
“Відкрийте серця всієї міжнародної спільноти, щоб прагнути покласти край цій війні і всім конфліктам та кровопролиттям в нашому світі”, — додав він.
Окрім України він згадав Близький Схід. Він закликав до миру у цьому регіоні на тлі чергової ескалації в Єрусалимі.
- На думку Папи Римського Франциска, йому варто відвідати українську столицю, але за умови, що після цього він обов’язково приїде до Москви.
- Папу Римського Франциска шпиталізували на декілька днів для лікування респіраторної інфекції. Вже 1 квітня його виписали з лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, після того, як його було шпиталізовано 29 березня з діагнозом бронхіту інфекційного походження.