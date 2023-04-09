Про це повідомило Reuters.

Понтифік закликав громадян Росії шукати правду.

“Допоможіть улюбленому українському народу на його шляху до миру та пролийте світло Пасхи на народ Росії”, — сказав Папа Франциск.

Також Папа Римський попросив “потішити поранених і всіх тих, хто втратив близьких через війну”.

“Відкрийте серця всієї міжнародної спільноти, щоб прагнути покласти край цій війні і всім конфліктам та кровопролиттям в нашому світі”, — додав він.

Окрім України він згадав Близький Схід. Він закликав до миру у цьому регіоні на тлі чергової ескалації в Єрусалимі.