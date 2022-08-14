Міжнародна організація Amnesty International (AI) хоче, щоб процес складання її доповіді, в якій українські військові були звинувачені у порушенні законів війни, ретельно перевірили незалежні експерти. Як повідомили у п'ятницю, 12 серпня, в AI, відповідний процес наразі "ініціюється на міжнародному рівні".

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Йдеться про перевірку процесів та рішень, що передували публікації пресрелізу, проведених досліджень, процесу підготовки матеріалу, а також юридичний та політичний аналіз звіту. Крім того, важливо вивчити владні рішення всередині колективу та динаміку в основі його організаційної культури, вважають у Amnesty International.

“Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб отримати уроки і покращити нашу роботу в галузі прав людини”, – зазначили в AI. В організації шкодують, що пресреліз, присвячений дослідженню, оприлюднили без достатнього контексту.

У ньому не було приділено належної уваги російській агресії з порушенням міжнародного права та численним воєнним злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованим Amnesty International, вважають правозахисники.

“Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, яку слід очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості. Ми засуджуємо інструменталізацію прес-релізу російською владою”, – додали там.

Доповідь Amnesty International про Україну опублікували 4 серпня. У ньому йшлося, що ЗСУ порушуючи гуманітарне право і закони війни створюють бази в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях, наражаючи тим самим на небезпеку цивільне населення. Водночас в організації зазначили, що така практика “не виправдовує невиборчі російські атаки”.

Публікація Amnesty викликала вкрай негативну реакцію в Україні. Президент України Володимир Зеленський звинуватив організацію в “аморальній вибірковості”. Український Центр стратегічних комунікацій заявив, що автори доповіді використали свідчення людей, які опинилися у в’язницях чи фільтраційних таборах на окупованих територіях.

Український офіс Amnesty повідомив, що не брав участі у підготовці доповіді, його очільниця Оксана Покальчук на знак протесту пішла у відставку. Amnesty International пізніше заявила, що шкодує про страждання і гнів, викликані публікацією звіту, але не відмовляється від відомостей і висновків, що містяться в ньому.

Довідка. Amnesty International – неурядова організація, заснована у Великій Британії у 1961 році, що має на меті “проведення досліджень та дій, спрямованих на попередження та припинення грубих порушень прав людини, а також допомогу тим, чиї права вже були порушені”.