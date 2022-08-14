Про це повідомляє німецьке видання DW.
Йдеться про перевірку процесів та рішень, що передували публікації пресрелізу, проведених досліджень, процесу підготовки матеріалу, а також юридичний та політичний аналіз звіту. Крім того, важливо вивчити владні рішення всередині колективу та динаміку в основі його організаційної культури, вважають у Amnesty International.
“Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб отримати уроки і покращити нашу роботу в галузі прав людини”, – зазначили в AI. В організації шкодують, що пресреліз, присвячений дослідженню, оприлюднили без достатнього контексту.
У ньому не було приділено належної уваги російській агресії з порушенням міжнародного права та численним воєнним злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованим Amnesty International, вважають правозахисники.
“Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, яку слід очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості. Ми засуджуємо інструменталізацію прес-релізу російською владою”, – додали там.
Доповідь Amnesty International про Україну опублікували 4 серпня. У ньому йшлося, що ЗСУ порушуючи гуманітарне право і закони війни створюють бази в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях, наражаючи тим самим на небезпеку цивільне населення. Водночас в організації зазначили, що така практика “не виправдовує невиборчі російські атаки”.
Публікація Amnesty викликала вкрай негативну реакцію в Україні. Президент України Володимир Зеленський звинуватив організацію в “аморальній вибірковості”. Український Центр стратегічних комунікацій заявив, що автори доповіді використали свідчення людей, які опинилися у в’язницях чи фільтраційних таборах на окупованих територіях.
Український офіс Amnesty повідомив, що не брав участі у підготовці доповіді, його очільниця Оксана Покальчук на знак протесту пішла у відставку. Amnesty International пізніше заявила, що шкодує про страждання і гнів, викликані публікацією звіту, але не відмовляється від відомостей і висновків, що містяться в ньому.
Довідка. Amnesty International – неурядова організація, заснована у Великій Британії у 1961 році, що має на меті “проведення досліджень та дій, спрямованих на попередження та припинення грубих порушень прав людини, а також допомогу тим, чиї права вже були порушені”.
- Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розкритикував звіт Amnesty International про те, що українські військові “створюють загрозу цивільному населенню, розміщуючи сили в житлових районах”.
- Фінський відділ міжнародної правозахисної організації Amnesty International втратив близько 400 своїх донорів після того, як головний офіс організації опублікував звіт із критикою Збройних сил України.
- У матеріалі британського видання The Times міжнародну організацію звинуватили у тому, що вона перетворилась на рупор пропаганди режиму Путіна, зводячи наклеп на жертв агресії РФ.