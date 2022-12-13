Про це він заявив під час своєї промови з трибуни Верховної Ради України.
Петро Порошенко наголосив, що сьогодні вирішується питання щодо членства України в Євросоюзі, саме тому якість законопроєктів має бути бездоганною.
“Ми маємо говорити не тільки про суверенітет, а про наше майбутнє членство в ЄС, куди прагнуть рухатися 90% українців. У 2020 році, два роки тому, я разом зі своїми колегами зареєстрував законопроєкт про принципи формування Конституційного Суду. Він отримав підтримку громадських організацій, він отримав підтримку наших партнерів. І ключове – він базувався на позитивному досвіді формування Вищого антикорупційного суду України”, – нагадав п’ятий президент України.
А також додав, що Антикорупційний суд був повністю сформований, з рішенням ВККС, з рішенням Вищої ради правосуддя, з проведенням конкурсів, за участю Ради. І на сьогодні після його більш як трирічного функціонування – це суд, який викликає найбільшу довіру, разом з Верховним Судом.
“Ми запропонували той самий механізм. Замість того, зараз ми ризикуємо отримати профанацію. Профанацію конкурсів, профанацію експертів. І дорадчий голос, який на сьогодні не наближає Україну до Європейського Союзу”, – застеріг Порошенко народних депутатів.
А також закликав повернутися до законопроєкту, який був зареєстрований у 2020 році або хоча б розглядати його як альтернативний й таким чином дати можливість народним депутатам самостійно обрати найкращу форму.
“Я впевнений в тому, що це б гарантовано призвело до прийняття законопроєкту, який би забезпечив рух в Європу”, – підсумував Петро Порошенко.
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