П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав народних депутатів не підтримувати законопроєкт про відбір суддів Конституційного Суду України, який "перетворює незалежну процедуру на профанацію"

Про це він заявив під час своєї промови з трибуни Верховної Ради України.

Петро Порошенко наголосив, що сьогодні вирішується питання щодо членства України в Євросоюзі, саме тому якість законопроєктів має бути бездоганною.

“Ми маємо говорити не тільки про суверенітет, а про наше майбутнє членство в ЄС, куди прагнуть рухатися 90% українців. У 2020 році, два роки тому, я разом зі своїми колегами зареєстрував законопроєкт про принципи формування Конституційного Суду. Він отримав підтримку громадських організацій, він отримав підтримку наших партнерів. І ключове – він базувався на позитивному досвіді формування Вищого антикорупційного суду України”, – нагадав п’ятий президент України.

А також додав, що Антикорупційний суд був повністю сформований, з рішенням ВККС, з рішенням Вищої ради правосуддя, з проведенням конкурсів, за участю Ради. І на сьогодні після його більш як трирічного функціонування – це суд, який викликає найбільшу довіру, разом з Верховним Судом.

“Ми запропонували той самий механізм. Замість того, зараз ми ризикуємо отримати профанацію. Профанацію конкурсів, профанацію експертів. І дорадчий голос, який на сьогодні не наближає Україну до Європейського Союзу”, – застеріг Порошенко народних депутатів.

А також закликав повернутися до законопроєкту, який був зареєстрований у 2020 році або хоча б розглядати його як альтернативний й таким чином дати можливість народним депутатам самостійно обрати найкращу форму.

“Я впевнений в тому, що це б гарантовано призвело до прийняття законопроєкту, який би забезпечив рух в Європу”, – підсумував Петро Порошенко.