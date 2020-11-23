Тепер в Instagram Дорофеєвої немає жодного скандального фото, хоча промо кліпу з інших локацій вона залишила. Також співачка поки не закрила коментарі до постів.

Під Facebook-постом про це активіста Сергія Стерненка люди закликали до відпові і Потапа, продюсера кліпу.

Сам Стерненко нагадав, що в США Бейонсе після того, як “покрутила задом на тлі кадрів з катастрофою шаттла” Челленджер “, отримала шквал критики. І потім вибачилася і змінила кліп”.

США Бейонсе після того, як “покрутила задом на фоні кадрів з катастрофою шаттла «Челенджер», отримала шквал критики. І потім вибачилась та змінила кліп”. Він закликав своїх підписників запитати в коментарях у Дорофеєвої, чому так вийшло.