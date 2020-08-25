З 26 серпня до 1 вересня на з’їзді Шулявського шляхопроводу тимчасово закриють рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”.

“Із 08:00 26 серпня до 08:00 1 вересня проїзд транспорту з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги буде тимчасово закрито”, – йдеться у повідомленні.

Перекриття пов’язано з потребою виконання робіт на мережі газопроводу.

Як повідомлялося, у Києві із 17 липня розпочалося масштабне асфальтування Шулявського шляхопроводу.

Крім укладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з’їздів з нього перекладають інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, наводять лад у підземному пішохідному переході, здійснюють доброустрій прилеглої території.