У Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявили про те, що рух біля ТРЦ Ocean Plaza обмежили.

Про це повідомили на сайті КМДА.

У зв’язку з цим комунальне підприємство “Київпастранс” закликало пасажирів і водіїв планувати свої маршрути з урахуванням прийнятих змін.

Зокрема, було змінено маршрути тролейбусів № 1, 12, 42-Д, 43, 50, а також автобусів № 20, 20-К, 27, 51, 52.