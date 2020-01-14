Про це повідомили на сайті КМДА.
У зв’язку з цим комунальне підприємство “Київпастранс” закликало пасажирів і водіїв планувати свої маршрути з урахуванням прийнятих змін.
Зокрема, було змінено маршрути тролейбусів № 1, 12, 42-Д, 43, 50, а також автобусів № 20, 20-К, 27, 51, 52.
- тролейбуси № 1 курсують від вул. Маршальська до вул. Саперно-Слобідська;
- тролейбуси № 12 – від ст. м. “Васильківська” до вул. Саперно-Слобідська;
- тролейбуси № 42-Д – від просп. Відрадний до вул. Саперно-Слобідська;
- тролейбуси № 43 – від Кібцентр до Дарницької пл. без заїзду на Либідську пл.;
- тролейбуси № 50 – від вул. Милославська до Дарницької пл.;
- автобуси № 20 – ст. м. “Площа Льва Толстого” – вул. Джона Маккейна – б-р Дружби Народів – ж/м “Корчувате”;
- автобуси № 20К: ст. м. “Площа Льва Толстого” – вул. Джона Маккейна – б-р Дружби Народів – вул. Маршальська;
- автобуси № 27 – від с. Пирогів до Деміївської пл.;
- автобуси № 51 – від ст. м. “Червоний хутір” до Деміївської пл.;
- автобуси № 52 від вул. Закарпатська до Деміївської пл.
- В результаті прориву теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza 9 осіб отримали опіки. На дорозі біля ТРЦ через гарячу воду утворилася глибока яма.