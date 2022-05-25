Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зауважив, що ЗМІ розповсюдили новину про те, що росіяни нібито відрізали “дорогу життя”, але це, за його словами, фейк. Траса Лисичанськ-Бахмут не перекрита, доступ до Лисичанська й Сєвєродонецька є.

Сергій Гайдай зазначив, що дорога справді прострілюється, але сьогодні вже вдалося завезти гуманітарні вантажі, і станом на 13:00 пересування дорогою можливе.