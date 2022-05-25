Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Він зауважив, що ЗМІ розповсюдили новину про те, що росіяни нібито відрізали “дорогу життя”, але це, за його словами, фейк. Траса Лисичанськ-Бахмут не перекрита, доступ до Лисичанська й Сєвєродонецька є.
Сергій Гайдай зазначив, що дорога справді прострілюється, але сьогодні вже вдалося завезти гуманітарні вантажі, і станом на 13:00 пересування дорогою можливе.
“Деякі заголовки, взагалі, викликають обурення. Писати “Росіяни перерізали сполучення трасою Лисичанськ-Бахмут. Луганщина в котлі?” безвідповідально і маніпулятивно. Свої припущення залиште при собі. Чи думали Ви про те, що буде з рідними захисників, які боронять Луганщину та родичів тих, хто залишився в області, коли вони це прочитають? Який котел? Подумайте про людей”, – закликав Гайдай.
- Нагадаємо, у Луганській області через інтенсивні бойові дії та обстріли важка ситуація. Окупанти вдалися до тактики знищення Сєвєродонецька, щоб піднести для себе велику перемогу.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Харківській області було зруйновано та пошкоджено 45% доріг.
- Станом на початок 91-ої доби повномасштабного російського вторгнення, окупанти активізували авіацію для підтримки наземного наступу. Також через нестачу високоточних ракет, російські армійці шукають інші способи ураження критичних та військових об’єктів інфраструктури на території України.