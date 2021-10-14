Президент Володимир Зеленський підписав указ, у якому дав доручення Кабінету Міністрів невідкладно виплатити українським військовослужбовцям гроші, які уряд заборгував. Проте Зеленський не має повноважень давати такі доручення.

#Букви розповідають, у чому саме суть порушення закону.

Так, станом на 17 вересня заборгованість Міністерства оборони становила 1 млрд 465,8 млн гривень.

З них 1 млрд 271 млн гривень – це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення. Фінансування “бойових виплат” військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил, припинено.

13 жовтня, напередодні Дня захисників і захисниць України, Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів “невідкладно вжити в установленому порядку заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України”, а також виплатити одноразову премію з нагоди свята.

У такий спосіб президент хоче забезпечити соціальні гарантії військовослужбовців.

Варто зазначити, що повноваження президента встановлені статтею 106 Конституції України та не містять норм, які б давали очільнику держави право надавати доручення Кабінету Міністрів.

Принцип, встановлений абзацом 2 статті 19 Конституції України, передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Президент, доручаючи Кабінету Міністрів вчинити певні дії та прийняти рішення – виходить за межі своїх повноважень щодо взаємодії з Кабінетом Міністрів та органами виконавчої влади загалом.

Президенту надано право керувати зовнішньополітичною діяльністю країни, призначати та звільняти глав дипломатичних представництв України за підписом прем’єра та міністра закордонних справ, вносити подання про призначення прем’єр-міністра України, міністра оборони та міністра закордонних справ України, приймати рішення про введення надзвичайного стану, а також оголошувати окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації – за підписом відповідального міністра та прем’єра надалі, призначати і звільняти за поданням КМУ голів місцевих державних адміністрацій, а також право зупиняти дію актів КМУ з мотивів невідповідності їх Конституції з одночасним зверненням до КСУ.

В іншому президент не уповноважений будь-яким чином брати участь, втручатись чи впливати на роботу Кабміну.