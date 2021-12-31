Про це повідомили в Укргідрометцентр.
У західних областях буде хмарно. Дощитиме. Вдень температура повітря опуститься до 0…+6 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -2…+2.
У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Очікується дощ зі снігом. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0…+3 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -4.
На Сході України вдень прогнозують від 0 до -4 градусів. Вночі буде аж до -10.
На Півдні добова температура становитиме -1…+4 градуси, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -6..-4.
У Києві буде хмарно, прогнозують дощ та сніг. Температура повітря досягне 0…+2. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів.
- Нагадаємо, через дощ та мокрий сніг в Україні без світла залишились населені пункти у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій та Сумській.