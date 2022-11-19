Дощ, сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 19 листопада

За прогнозами синоптиків у суботу, 19 листопада, в Україні очікуються опади у вигляді дощу та снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях вночі помірний, вдень невеликий сніг. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до -5 градусів, на Закарпатті від -1 до +4.

У північних, центральних, східних областях помірний, вночі значний сніг, вдень у центральних та східних областях з переходом у дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Вдень температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів. У східних областях – від +5 до +10 градусів, а на Кіровоградщині та Дніпропетровщині – +7…+12 градусів.

У південній частині пройдуть дощі. Вдень температура повітря від +9 до +14 градусів, у Криму до +16.

В Україні, окрім півдня, на дорогах ожеледиця

Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях вдень пориви 15-20 м/с.

У Києві вдень йтиме мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці температура повітря становитиме близько 0 градусів.