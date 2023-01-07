Дощ, сніг та до -20 градусів: прогноз погоди на 7 січня

За даними синоптиків на Різдво, 7 січня. в Україні очікується істотне зниження температури.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Цієї ночі на сході, а також у Сумській, Полтавській, Чернігівській областях стовпчики термометрів опустились до -15…-20 градусів. Вдень у цих регіонах від -8 до -13 градусів.

Водночас на заході, а також у Вінницькій та Одеській областях очікується від -1 до +4 градусів. Найтепліше на Закарпатті та Прикарпатті – до -7 градусів. На решті території – від 0 до -5 градусів.

Щодо опадів то на заході, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройде невеликий сніг, місцями з дощем. На решті території – мінлива хмарність, без опадів.

На дорогах західних регіонів ожеледиця.

Вітер північний з переходом у більшості областей на східний 5-10 м/с.

У Києві на Різдво без опадів. Вітер північний з переходом на східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від -5 до -7 градусів.