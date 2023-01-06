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Дощ з переходом у мокрий сніг: прогноз погоди на 6 січня

За даними синоптиків у п'ятницю, 6 січня, низку областей України накриють опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

П’ятниця, 6 січня 2023, 07:15
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень в Україні очікуються опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг.

У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний та північний 7-12 м/с, вдень у південних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень температура повітря на півночі та заході – від +1 до -4 градусів, на Чернігівщині та Сумщині до -7. Найтепліше буде на Закарпатті та півдні – до +8 градусів. На решті території – від 0 до +5 градусів.

У Києві сьогодні очікуються опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний та північний, 7-12 м/с. Протягом доби у Києві від 0 до -2 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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