Дощ з переходом у мокрий сніг: прогноз погоди на 6 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень в Україні очікуються опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг.
У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний та північний 7-12 м/с, вдень у південних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Вдень температура повітря на півночі та заході – від +1 до -4 градусів, на Чернігівщині та Сумщині до -7. Найтепліше буде на Закарпатті та півдні – до +8 градусів. На решті території – від 0 до +5 градусів.
У Києві сьогодні очікуються опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний та північний, 7-12 м/с. Протягом доби у Києві від 0 до -2 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С. Це на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.