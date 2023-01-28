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Дощ зі снігом випадуть у низці областей: прогноз погоди на 28 січня

За даними синоптиків у суботу, 28 січня, частину областей накриють опади у вигляді дощу зі снігом.

Субота, 28 січня 2023, 07:14
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у південній частині України очікують опади у вигляді дощу зі снігом. На решті території – без істотних опадів.

Вітер північно-східний, у східних областях – східний 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, а на Закарпатті та у Криму – від +1 до +6 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці від 0 до +2 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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