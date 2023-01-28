Дощ зі снігом випадуть у низці областей: прогноз погоди на 28 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень у південній частині України очікують опади у вигляді дощу зі снігом. На решті території – без істотних опадів.
Вітер північно-східний, у східних областях – східний 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Вдень температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, а на Закарпатті та у Криму – від +1 до +6 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці від 0 до +2 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.