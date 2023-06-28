Дощі, грози, град та шквали: прогноз погоди на 28 червня

За даними синоптиків у середу, 28 червня. в Україні дощитиме. Місцями очікуються грози, град та шквали.

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень в Україні короткочасні дощі місцями грози. У південно-східній частині вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с, вдень у північно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +23 градусів, лише у південно-східних регіонах +23…+28 градусів.

У Києві сьогодні вдень короткочасні дощі, ймовірні грози. Вітер північно-західний, західний 7-12 м/с. Вдень у столиці +21..+23 градуси.