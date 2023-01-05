За даними синоптиків у четвер, 5 січня, в Україні очікується суттєва зміна погодних умов. Країну накриють дощі та мокрий сніг, а температура повітря трохи опуститься.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень в українських регіонах очікуються дощі, на південному сході – з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу. Слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний та західний 7-12 м/с, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

На високогір’ї Карпат значний мокрий сніг, ожеледь, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина; температура протягом доби близько 0°.

Вдень у більшості областей від +3 до +8 градусів, на заході та півдні – до +10, а на сході – від 0 до +5 градусів.

У Києві сьогодні вдень пройдуть дощі. Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря у столиці від +5 до +7 градусів.