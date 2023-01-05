Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень в українських регіонах очікуються дощі, на південному сході – з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу. Слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний та західний 7-12 м/с, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.
На високогір’ї Карпат значний мокрий сніг, ожеледь, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина; температура протягом доби близько 0°.
Вдень у більшості областей від +3 до +8 градусів, на заході та півдні – до +10, а на сході – від 0 до +5 градусів.
У Києві сьогодні вдень пройдуть дощі. Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря у столиці від +5 до +7 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С. Це на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.