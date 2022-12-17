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Дощі, мокрий сніг, пориви вітру: прогноз погоди на 17 грудня

За даними синоптиків у суботу, 17 грудня, в низці областей України очікуються опади у вигляді дощу та снігу.

Субота, 17 грудня 2022, 07:19
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у більшості областей очікуються дощі, на заході – з переходом у сніг (у Карпатах значні снігопади). Лише у південних областях без істотних опадів.

У західних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця, вночі та вранці, крім заходу та південного сходу, туман.

У південно-східній частині країни вдень пориви вітру 15-20 м/с;

Температура на заході (окрім Закарпатської області) коливатиметься протягом доби від +3 до -2 градусів, на півночі – від 0 до +5 градусів, у решті областей вдень повітря прогріється до +6…+11 градусів, у південних регіонах місцями до +14, а у Криму +15…+20 градусів.

У Києві сьогодні дощитиме. Вночі та вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби у столиці коливатиметься від +1 до +3 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні протягом 17 грудня.

Зокрема у Карпатах значний сніг; у західних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; вночі та вранці в Україні, крім заходу та південного сходу, туман, видимість 200-500 м; вдень у південно-східній частині країни пориви вітру 15-20 м/с.

По всій Україні оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

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