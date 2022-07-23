Дощі на сході та спека майже у всіх регіонах: прогноз погоди на 23 липня

За прогнозами синоптиків, у суботу, 23 липня, спека накриє чи не всю територію України. Винятком стануть лише східні регіони, де сьогодні дощитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах України цього дня буде найспекотніше – від +29 до +33 градусів. На Закарпатті – +34…+36. Без опадів.

У центральних областях також сонячно та без опадів. Температура повітря від +27 до +31 градуса.

На півночі сьогодні температура повітря також коливатиметься від +27 до +31 градуса. Без опадів.

А от на сході сьогодні дощитиме. Опади принесуть з собою і відносну прохолоду – стовпчик термометрів покажуть +23…+25 градусів.

У південних областях без опадів, а температура повітря прогріється до +27…+31 градуса.

У Києві сьогодні сонячно з температурою повітря від +28 до +30 градусів.