Дощі на сході та спека майже у всіх регіонах: прогноз погоди на 23 липня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних регіонах України цього дня буде найспекотніше – від +29 до +33 градусів. На Закарпатті – +34…+36. Без опадів.
У центральних областях також сонячно та без опадів. Температура повітря від +27 до +31 градуса.
На півночі сьогодні температура повітря також коливатиметься від +27 до +31 градуса. Без опадів.
А от на сході сьогодні дощитиме. Опади принесуть з собою і відносну прохолоду – стовпчик термометрів покажуть +23…+25 градусів.
У південних областях без опадів, а температура повітря прогріється до +27…+31 градуса.
У Києві сьогодні сонячно з температурою повітря від +28 до +30 градусів.
- Нагадаємо, що сезон несамовитої спеки вже розпочався, а отже багатьом знову дошкулятимуть неприємні симптоми сонячних опіків.