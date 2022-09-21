Дощі накриють низку українських областей: прогноз погоди на 21 вересня

За прогнозами синоптиків у середу, 21 вересня, частину України накриють опади у вигляді дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні знову дощитиме. Вдень температура повітря становитиме від +9 до +13 градусів, на Закарпатті – +12…+14.

У центральній частині України теж дощитиме, оминуть опади лише Дніпропетровщину. Стовпчики термометрів покажуть від +11 до +16 градусів.

На півночі очікуються сильні дощі. Температура повітря вдень становитиме +11..+14 градусів.

На сході сьогодні без опадів. Повітря прогріється до +15…+18 градусів, а на Луганщині – +18….+20 градусів.

На півдні також сонячно і без опадів. Температура повітря становитиме від +16 до +19 градусів.

У Києві сьогодні сильний дощ. Вдень повітря прогріється лише до +11…+13 градусів.