російсько-українська війна
07:14 Дощі накриють низку українських областей: прогноз погоди на 21 вересня
00:43 «Укроборонпром» спільно з країною-членкинею НАТО зводить боєприпасний завод

20 вересня

23:50 Білий дім оголосив кандидатуру на посаду посла США в РФ
23:17 Українські армійці збили ворожий Су-25 та іранський дрон-камікадзе Shahed-136
22:44 У серпні державний Freedom запрошував до етеру лише депутатів від «Слуги народу»
21:59 У МАГАТЕ зреагували на обстріл росіянами Південноукраїнської АЕС
21:22 ЦВК так званої «ДНР» затвердила порядок проведення референдуму щодо приєднання до РФ
21:16 РФ поспішає провести «референдуми» у відповідь на українські здобутки на полі бою — Салліван
20:46 «Укрзалізниця» та Deutsche Bahn підписали меморандум про співпрацю: німецька компанія допоможе у відбудові української залізниці
20:43 Велика Британія виділить 2,6 млрд євро військової допомоги Україні
20:14 «Вибили р##ню з-під Києва, б’ємо на Харківщині, виб’ємо і з півдня України» – військовий Олексій Петров
19:57 У МЗС прокоментували проведення псевдореферендумів: вони не матимуть жодних юридичних наслідків
19:37 Судно, яке перевезло українське зерно до Африки, є символом солідарності та дипломатії – генсек ООН
19:04 У Держдумі пригрозили, що терміново ухвалять рішення щодо приєднання нових територій до РФ після «референдумів»
18:59 У Маріуполі окупанти заарештували підлітків, які співали гімн України, й змусили їх вибачатися
18:39 Німеччина планує підписати контракти на СПГ в ОАЕ – міністр економіки ФРН
18:34 МЗС Фінляндії запропонувало додати візовий бан для громадян Росії до європейських санкцій
18:20 В Україні обмежили виїзд за кордон студентам іноземних вищих навчальних закладів
17:54 Глава МЗС Німеччини Бербок закликала зміцнити ООН
17:50 Кулеба про проведення «референдумів»: Україна й надалі звільнятиме свої території
17:47 Окупанти у Запорізькій області оголосили про проведення псевдореферендуму про приєднання до Росії
17:24 Військові готуються до зими: Фонд Петра Порошенка спільно з ГО «Справа Громад» завезли на фронт 50 буржуйок
16:55 Український студент Ігор Клименко став переможцем престижної премії Global Student Prize 2022
16:15 Збірну Росії з футболу не допустили до відбору на Євро-2024
15:59 Блінкен зустрівся з очільниками МЗС Азербайджану та Вірменії
15:30 95% українців хочуть, щоб країна рухалася шляхом демократії — опитування
15:27 У 2024 році РФ не братиме участі в чемпіонаті Європи з футболу
15:19 На Луганщині викрили ще 8 колаборантів: «мера» окупованого Лисичанська, місцевих «прокурорів» і «поліціянтів»
15:11 Лукашенко заявив, що Білорусь не допустить «удару в спину Росії»
14:49 Київщина: з 12 по 18 вересня шпиталізовано 277 пацієнтів із COVID-19
14:43 Оголошення загальної мобілізації у РФ буде значним ударом по режиму Путіна – ГУР
14:42 Заява Путіна, що українське зерно не потрапляє в «країни, охоплені голодом», є брехнею — Боррель

Дощі накриють низку українських областей: прогноз погоди на 21 вересня

За прогнозами синоптиків у середу, 21 вересня, частину України накриють опади у вигляді дощі.

Середа, 21 вересня 2022, 07:14
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні знову дощитиме. Вдень температура повітря становитиме від +9 до +13 градусів, на Закарпатті – +12…+14.

У центральній частині України теж дощитиме, оминуть опади лише Дніпропетровщину. Стовпчики термометрів покажуть від +11 до +16 градусів.

На півночі очікуються сильні дощі. Температура повітря вдень становитиме +11..+14 градусів.

На сході сьогодні без опадів. Повітря прогріється до +15…+18 градусів, а на Луганщині – +18….+20 градусів.

На півдні також сонячно і без опадів. Температура повітря становитиме від +16 до +19 градусів.

У Києві сьогодні сильний дощ. Вдень повітря прогріється лише до +11…+13 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 21 вересня, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook