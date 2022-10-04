Дощі по всій Україні та пориви вітру на заході: прогноз погоди на 4 жовтня

Згідно з прогнозами синоптиків у вівторок, 4 жовтня, по всій Україні йтимуть дощі. У західних регіонах також сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що у більшості регіонів пройдуть невеликі дощі, на півночі – помірні, а у більшості південних областей без істотних опадів.

Температура повітря вдень становитиме від +8 до +13 градусів, на сході та півдні – +14…+19. На високогір’ї Карпат протягом доби температура повітря коливатиметься від +1 до +5 градусів.

Вітер південно-західний та західний 7-12 м/с, а в західних областях місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

У Києві 4 жовтня дощитиме. Вдень стовпчики термометрів покажуть близько +10 градусів. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Синоптики також попередили, що у Києві до кінця ночі 4 жовтня дощ досягне значення значного. Оголошено I (жовтий) рівень небезпечності.