За прогнозами синоптиків у п'ятницю, 23 вересня, у більшості українських областей очікуються опади у вигляді дощу. Омине волога погода лише південь та деякі центральні регіони.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У всіх західних регіонах сьогодні пройдуть дощі. Температура повітря вдень прогріється до +9…+13 градусів, на Закарпатті – +12…+14.

У центральній частині України дощі очікуються у Вінницькій, Черкаській, та Дніпропетровській областях. На Полтавщині та Кіровоградщині – сухо. Стовпчики термометрів покажуть від +11 до +14 градусів, на Дніпропетровщині до +16.

На півночі сьогодні дощитиме. Вдень повітря прогріється до +11…+14 градусів.

Дощі накриють і східні області України. Температура повітря коливатиметься від +12 до +16 градусів.

На півдні переважатиме сонячна погода, невеликі дощі пройдуть лише у Криму. Температура повітря від +14 до +18 градусів.

У Києві сьогодні очікується дощ. Вдень повітря прогріється до +11…+13 градусів.