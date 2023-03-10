Дощі та до +17 градусів: прогноз погоди на 10 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень на сході, південному сході, а також у Закарпатській та Волинській областях – невеликий дощ.
Вітер переважно південно-західний (вночі на Правобережжі – північно-західний) 5-10 м/с.
Вдень у більшості областей повітря прогріється до +8…+13 градусів. Найтепліше на Закарпатті та Прикарпатті, де буде до +17 градусів. Найпрохолодніше на півночі – +4…+9 градусів.
У Києві сьогодні вдень без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці +6…+8 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.