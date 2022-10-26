За прогнозами синоптиків у середу, 26 жовтня, в Україні очікуються дощі, однак температура повітря все ще буде високою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків сьогодні вдень в Україні очікуються помірні дощі. У західних, більшості південних, а також у Вінницькій області – без істотних опадів.

Вітер північно-західний, а у південно-східній частині – переважно південний 7-12 м/с.

У більшості областей вдень повітря прогріється до +11…+16 градусів, а на Одещині та Миколаївщині – до +20.

У Києві сьогодні вдень пройдуть невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть +12…+14 градусів.