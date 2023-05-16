Дощі та грози накриють частину України: прогноз погоди на 16 травня

За даними синоптиків у вівторок, 16 травня, у частині України очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень короткочасні дощі, місцями з грозами, очікуються у західній частині України. У решті регіонів – мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер південний, південно-східний 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Щодо температури повітря, то у більшості областей вона коливатиметься від +18 до +23 градусів. На півдні – до +25. Водночас на високогір’ї Карпат всього +9…+14 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +20…+22 градуси.